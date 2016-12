Der Eingang zum Landgericht in Göttingen. © Swen Pförtner/Archiv

Prozesse

Wegen Anlagebetrugs in Millionenhöhe steht seit Mittwoch ein gelernter Versicherungskaufmann vor dem Landgericht Göttingen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 53-Jährigen vor, in den Jahren 2006 bis 2009 als Vorstandsvorsitzender eines dubiosen Wirtschaftsclubs zahlreiche Anleger um ihr Geld gebracht zu haben.

Göttingen. Ihm wird gewerbsmäßiger Betrug in 73 Fällen zur Last gelegt. Der 53-Jährige habe Anlegern sichere jährliche Renditen von mindestens neun Prozent versprochen, sagte die Staatsanwältin. In Wahrheit habe er das Geld aber nicht angelegt, sondern größtenteils für sich selbst verbraucht oder zur Auszahlung der zugesagten Zinsen verwendet. Der Gesamtschaden soll mehr als 1,1 Millionen Euro betragen.

