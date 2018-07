Alfeld

Vorbeikommende Spaziergänger hätten Erste Hilfe geleistet. Der Mann habe wegen veränderter Witterungsbedingungen nicht auf dem Gleitschirmplatz landen können, von dem er gestartet war. Er wollte auf den Leinewiesen landen, geriet aber laut eigenen Angaben in zehn bis zwölf Metern Höhe in Turbulenzen, bei denen sich der Schirm des Fliegers teilweise einklappte, wie es weiter hieß. Der Mann wurde demnach mit Schmerzen im Lendenbereich vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

dpa