Unfälle

52-Jährige wegen Kohlenmonoxidvergiftung in Lebensgefahr

Nach dem Austritt von Kohlenmonoxid in ihrer Wohnung schwebt eine 52 Jahre alte Frau aus Garbsen in Lebensgefahr. Aus zunächst unbekannter Ursache sei das giftige Gas am Sonntagabend in der Wohnung im Ortsteil Berenbostel ausgetreten, teilte die Polizei am Montag mit.