Hannover

Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" am Dienstag darüber berichtet. Zum neuen Schuljahr dürfen an den betreffenden Schulen wieder Kinder in die fünfte Klasse eingeschult werden. Nach den Plänen der früheren rot-grünen Landesregierung sollte dieser Schultyp eigentlich auslaufen.

Die große Koalition dagegen vereinbarte, die Existenz von Förderschulen noch zu verlängern. Nach dem neuen Schulgesetz können die Kommunen als Schulträger beantragen, dass ihre Förderschulen mit Schwerpunkt Lernen in der Sekundarstufe noch bis zum Beginn des Schuljahres 2022/23 Schüler der Klasse 5 aufnehmen dürfen.

dpa