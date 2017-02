Brände

500 000 Euro Schaden nach Feuer in Lagerhalle

Ein Brand in einer Lagerhalle in Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland hat einen Schaden von rund 500 000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am frühen Sonntagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen.