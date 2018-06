In der Affäre um rechtswidrige Gehaltszulagen im Rathaus in Hannover ist die Schuldfrage für die Kommunalaufsicht noch offen. "Wer was genehmigt hat in der Landeshauptstadt ist noch nicht geklärt", sagte die Leiterin der Kommunalaufsicht im Innenministerium, Maja Kummer, am Dienstag im Innenausschuss des Landtags.