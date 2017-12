Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

47-Jähriger nach Stichen in Lebensgefahr

Mit Stichverletzungen im Oberkörper ist ein 47-jähriger Mann am Freitag in seiner Wohnung in Braunschweig gefunden worden. Nach Ansicht der Ärzte besteht Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.