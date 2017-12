Unfälle

47-Jährige stirbt bei Glätteunfall

Bei einem Unfall auf eisglatter Fahrbahn ist eine 47-Jährige nahe Geestland im Landkreis Cuxhaven ums Leben gekommen. Eine 56-Jährige war zuvor auf der glatten Straße mit ihrem Auto in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.