Beamte der Spurensicherung sind in Visselhövede im Einsatz. © Daniel Reinhardt/Archiv

Kriminalität

46-Jähriger in Visselhövede erliegt Schussverletzungen

Vier Tage nach den Schüssen in der Nähe einer Grundschule in Visselhövede ist das Opfer seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 46-Jährige starb am Freitag im Krankenhaus, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden sagte.