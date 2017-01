Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens blinkt. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

46-Jährige in Hannover niedergestochen

Bei einem Beziehungsstreit in Hannover ist eine 46 Jahre alte Frau niedergestochen worden. Beamte nahmen einen 41 Jahre alten Tatverdächtigen in der Wohnung fest, in der es am Dienstagmorgen zu der Bluttat kam, teilte die Polizei mit.