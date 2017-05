Auf der Richterbank liegt ein Richterhammer. © Uli Deck/Archiv

Extremismus

45-Jähriger wegen Volksverhetzung verurteilt

Wegen Volksverhetzung hat das Amtsgericht Soltau einen 45-Jährigen zu zehn Monaten Haft verurteilt. Die Strafe wurde am Donnerstag zur Bewährung ausgesetzt, wie ein Gerichtssprecher am Freitag in Lüneburg mitteilte.