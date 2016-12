Kriminalität

Nach dem gewaltsamen Tod einer Prostituierten bei Peine hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 45-Jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel sitze in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mit.

Peine. Er sei dringend verdächtig, die 40-Jährige Anfang November in einem sogenannten Love-Mobil getötet zu haben. Der Grund dafür sei unklar. Der 45-Jährige, der die Tat bestreite, habe sich bei den Vernehmungen in Widersprüche verwickelt und Täterwissen offenbart, sagte Sprecherin Christina Pannek.

Die Tote war am Abend des 4. November entdeckt worden. Sie befand sich in einem als rollendes Bordell genutzten Wohnmobil, das auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 494 zwischen Hildesheim und Peine abgestellt war. Die Polizei hatte anschließend nur mitgeteilt, dass die 40-Jährige durch Gewalteinwirkung gestorben sei. Wie sie ums Leben kam, wurde nicht bekannt.

Nachdem der 45-Jährige ins Visier der Ermittler geraten war, habe er zunächst vermeintlich hilfreiche Angaben zur Aufklärung der Tat gemacht und bei der Fertigung eines Phantombildes geholfen, sagte Pannek. Bei einer Rekonstruktion des Sachverhalt habe er sich dann aber in Widersprüche verwickelt und ungefragt Wissen offenbart, dass nur der Täter haben könne. Der Mann wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag.

dpa