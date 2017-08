Rettungskräfte stehen an einem umgestürzten Reisebus. © Nord-West-Media TV

Unfälle

44 Verletzte bei Busunfall im Landkreis Osnabrück

Bei einem Busunfall im Landkreis Osnabrück sind am Mittwoch nach vorläufigen Angaben 44 Menschen verletzt worden, davon sechs schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des mit 50 Erntehelfern besetzten Busses am Vormittag an einem Kreisverkehr vermutlich wegen eines technischen Defekts die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.