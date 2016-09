Der Haupteingang des Gerichtshauses des Landgerichts. © Carmen Jaspersen/Archiv

Prozesse

44-Jähriger wegen Totschlags vor Gericht

Ein 44-Jähriger, der seine Ex-Ehefrau mit einem Messer getötet haben soll, muss sich seit Donnerstag in Bremen wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Zum Prozessauftakt am Landgericht wurde am Donnerstag die Anklage verlesen.