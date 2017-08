Soziales

Die Zahl der Niedersachsen, die auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesenen sind, ist geringfügig gesunken. Ende vergangenen Jahres bezogen landesweit 41 400 Menschen finanzielle Unterstützung, weil sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften bestreiten konnten.

Hannover. Das waren nach einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Landesamtes für Statistik rund 800 weniger als im Vorjahr. Die Entwicklung sei vor allem darauf zurückzuführen, das die Zahl der älteren Leistungsempfänger gesunken sei. Gut zwei Drittel der Menschen erhielten Hilfe zum Lebensunterhalt in einer Einrichtung, etwa in einem Wohn- oder Pflegeheim.

dpa