Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. © Nicolas Armer/Archiv

Kriminalität

40-jähriger Mann in Bremen zusammengeschlagen

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Männern aus der Trinkerszene in Bremen hat einer von ihnen schwere Kopfverletzungen erlitten. Die beiden stark betrunkenen Männer waren am Samstagnachmittag in der Nähe eines Einkaufszentrums in Bremen in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte.