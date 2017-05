39-jährige Frau stirbt in Wohnung an Stichverletzungen. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

39-jährige Frau stirbt in Wohnung an Stichverletzungen

Ein 39 Jahre alte Frau ist in Varel im Kreis Friesland erstochen worden. Nach einem Anruf bei der Polizei fanden Beamte die leblose Frau in der Nacht zum Montag in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, sagte eine Sprecherin der Polizei.