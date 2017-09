39-Jähriger greift Hund und Hundebesitzer in Cuxhaven an

Kriminalität

In Cuxhaven hat ein 39 Jahre alter Mann einen Hund und dessen Besitzer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann Zeugen zufolge bereits mehrere Hundebesitzer angepöbelt, als er einen kleinen Hund mit einem Tritt mehrere Meter weit auf die Straße schleuderte.

Hannover. Das Tier erlitt dabei schwerste Verletzungen. Danach ging der Mann auf die Besitzer des Hundes los. Dem 37-jährigen Mann fügte er eine Schnittwunde am Hals zu, die 29-jährige Frau verletzte er an der Hand. Beide mussten ärztlich behandelt werden. Mehrere Zeugen beobachteten die Tat am Montagabend, einige junge Männer hielten den Angreifer danach so lange fest, bis Polizeibeamte ihn entwaffnen und festnehmen konnten. Die Staatsanwaltschaft Stade beantragte beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 39-Jährigen.

dpa