Kriminalität

In Bremen hat ein Betrunkener mehrere Passanten mit einer Streitaxt bedroht. Zunächst näherte sich der 39-Jährige zwei 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen und stieß dabei wüste Drohungen aus, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte.

Bremen. Nachdem die beiden flüchteten, drohte er einer Gruppe junger Leute. Dabei schlug er mit der Axt mehrere Autoscheiben ein. Polizisten konnten den Mann nach dem Vorfall am Sonntagmorgen überwältigen und vorläufig festnehmen, verletzt wurde niemand. Als Grund für seinen Ausraster gab der 39-Jährige einen Streit mit seinem Drogendealer an. Nach einer psychiatrischen Untersuchung wurde der Mann am Montag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

dpa