Rettungsschwimmerin der DLRG bewacht einen Strand. © Ingo Wagner/Archiv

Unfälle

38 Menschen seit Jahresbeginn in Niedersachsen ertrunken

In den ersten acht Monaten des Jahres sind in Niedersachsen 38 Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Das waren laut einer Bilanz der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG), die am Donnerstag vorgestellt wurde, genauso viele Badetote wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.