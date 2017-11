Umwelt

360-Grad-Regenwald-Panorama in Hannover eröffnet

Direkt neben dem Zoo in Hannover können Besucher ab Samstag in den Regenwald eintauchen: In einer 32 Meter hohen Rotunde ist ein 360-Grad-Panorama des Berliner Künstlers Yadegar Asisi zu sehen.