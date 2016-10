Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

36-jähriger Familienvater tötet seine Frau mit Messer

Im Streit hat ein 36-jähriger Familienvater in Bremerhaven seine 22-jährige Frau erstochen. In der Wohnung im Stadtteil Lehe befanden sich zum Zeitpunkt der Tat am Donnerstagabend auch die gemeinsamen drei Kinder im Alter von zwei und drei Jahren, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen am Freitag sagte.