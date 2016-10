Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

36-jähriger Familienvater tötet seine Ehefrau

Ein 36-jähriger Familienvater hat in Bremerhaven seine 22-jährige Frau erstochen. Die beiden seien am Donnerstagabend in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Lehe in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.