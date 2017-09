Unfälle

36-Jähriger verliert Bewusstsein und verursacht Unfall

Weil er sich mit schweren Armverletzungen hinter das Steuer gesetzt hat, hat ein 36-Jähriger in Bremen einen folgenreichen Unfall verursacht. Der Autofahrer habe während der Fahrt zum Krankenhaus das Bewusstsein verloren, sei in die linke Spur geraten und frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit.