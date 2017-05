Kriminalität

Raubüberfälle auf einen Juwelier, eine Apotheke und zwei Tankstellen hat die Polizei in Hannover vermutlich aufgeklärt. Die Beamten haben einen 36-Jährigen im Verdacht, der für die Taten verantwortlich zu sein scheint.

Hannover. Der Mann war bereits im Februar nach einem Überfall auf einen Schreibwarenladen in Hannover festgenommen worden, nachdem Zeugen ihn in dem Geschäft eingesperrt hatten. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Nach kriminaltechnischen Untersuchungen gehen die Ermittler nun davon aus, dass der Mann auch für die anderen vier Überfälle verantwortlich ist, die kurze Zeit vorher verübt worden waren.

dpa