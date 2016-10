Unfälle

36-Jährige stirbt bei Unfall mit leerem Reisebus

Eine 36-Jährige ist bei dichtem Nebel mit ihrem Auto gegen einen abgestellten Bus geprallt und gestorben. Nach Polizeiangaben war die Frau am Sonntagmorgen in Einste (Kreis Verden) an einer Kreuzung ungebremst weiter geradeaus gefahren und mit ihrem Fahrzeug über einen kleinen Graben geflogen.