Logo für den Tag der Niedersachsen 2017. © Peter Steffen/Archiv

Feste

35. Tag der Niedersachsen beginnt in Wolfsburg

In Wolfsburg beginnt am Freitag (16.00 Uhr) der 35. Tag der Niedersachsen. Zu dem Landesfest werden bis Sonntag mehr als 300 000 Besucher erwartet. Vor der offiziellen Eröffnung mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Samstag wird am Freitag die Festmeile eröffnet, auch das Bühnenprogramm beginnt.