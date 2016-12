Unfälle

Ein 35 Jahre alter Mann ist unter einem umgekippten Baum eingeklemmt und getötet worden. Der Mann hatte am Montag einem Verwandten helfen wollen, den Baum auf einem privaten Grundstück in Spahnharrenstätte im Emsland zu fällen.

Spahnharrenstätte. Als der Baum umkippte, traf er den 35-Jährigen in den Rücken und klemmte ihn ein. Auch ein alarmierter Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starb er noch an der Unfallstelle.

dpa