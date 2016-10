Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. © Soeren Stache/Archiv

Kriminalität

35-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Ein 35-Jähriger ist in Hannover von Unbekannten schwer verletzt worden. Ihm sei vermutlich mit einem Messer in den Rücken gestochen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.