Ein Blick auf das Eingangsschild am Landgericht in Osnabrück. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt nach einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gegen einen 32-Jährigen aus Bad Iburg wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Osnabrück. Der Mann soll unter falschem Namen sieben- bis dreizehnjährige Mädchen und Jungen über das Internet angeschrieben und dazu verleitet haben, ihm Nacktaufnahmen von sich zu schicken. Dabei soll er die Kinder auch aufgefordert haben, für Bilder und Videos sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die Ermittler gingen von 122 Opfern in Deutschland, Belgien und der Schweiz aus, schreibt das Blatt (Freitag).

Nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer soll in Kürze Anklage am Landgericht Osnabrück erhoben werden, heißt es in dem Bericht. In der Wohnung des Beschuldigten sollen mehr als 600 kinderpornografische Dateien sichergestellt worden sein.

Experten bezeichneten derartige Taten als Cyber-Grooming, berichtet die Zeitung weiter. Laut Bundeskriminalamt hätten die Sicherheitsbehörden im Jahr 2005 noch 946 Fälle verzeichnet, in denen Kinder mithilfe von Kommunikationstechnik zu sexuellen Handlungen überredet oder in denen ihnen pornografische Inhalte gezeigt worden seien. 2015 seien es bereits 1958 Fälle gewesen.

dpa