Unfälle

31-Jähriger stirbt nach Unfall auf Mountainbikestrecke

Ein 31-jähriger Mann ist am Sonntag auf einer Mountainbikestrecke bei Gehrden (Region Hannover) tödlich verunglückt. Wie die Polizeidirektion Hannover am Abend mitteilte, hatte der Mann gemeinsam mit drei Begleitern die Strecke in einem Waldstücke befahren, als er auf einer Schanze die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte.