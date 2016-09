Kriminalität

31-Jähriger stirbt an Stichwunden

Zweieinhalb Wochen nach einer Messerattacke ist ein 31-jähriger Mann in Braunschweig an den Folgen der Tat gestorben. Am Donnerstagmorgen nahmen die Ermittler einen 34-Jährigen als Tatverdächtigen fest, wie die Polizei in Braunschweig mitteilte.