Brände

300 000 Euro Schaden bei Hausbrand in Friesland

300 000 Euro Sachschaden ist in Friesland beim Brand eines Einfamilienhaus entstanden. Wie die Polizei in Wilhelmshaven am Montag mitteilte, bemerkten die beiden Bewohner den Brand am frühen Morgen noch rechtzeitig.