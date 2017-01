Regierung

Rund 30 Demonstranten haben am Freitag vor dem US-Konsulat in Bremen gegen den künftigen US-Präsidenten Donald Trump protestiert. Die Aktion wurde von der Linken organisiert.

Bremen. Trump sei gefährlich, vor allem für Migranten, Frauen und Arme in den USA, begründete der Sprecher für Internationalismus im Landesvorstand der Bremer Linken die Demonstration. Seine Wahl drücke aus, dass die Gesellschaft in einer tiefen politischen Krise stecke. Auch in Bremerhaven sollte es eine von den Linken initiierte Protestveranstaltung gegen Trump geben.

dpa