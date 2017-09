Das Blaulicht eines Streifenwagens blinkt. © Jens Wolf/Archiv

Notfälle

30-Jähriger stirbt in Flüchtlingsunterkunft

In einer Flüchtlingsunterkunft in Bückeburg im Kreis Schaumburg ist ein Bewohner unter bisher unklaren Umständen ums Leben gekommen. Bei dem Toten handele es sich um einen 30 Jahre alten Asylbewerber von der Elfenbeinküste, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg, Nils-Holger Dreißig, am Freitag.