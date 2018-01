Justiz

30-Jährigem gelingt Flucht aus Maßregelvollzug

Die Polizei fahndet nach einem 30 Jahre alten Mann, der in Niedersachsen aus dem Maßregelvollzug geflüchtet ist. Dem wegen Einbruchsdiebstahls verurteilten Wilhelmshavener sei am 12. Januar die Flucht während eines begleiteten Arztbesuches in Zeven gelungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.