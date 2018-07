Lohne

Nach dem Wiedereinscheren bemerkte er zu spät, dass das Auto vor ihm bremste und fuhr mit seinem Krad auf den Wagen auf. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 29-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt, der Verkehr umgeleitet.

dpa