29-Jähriger bricht zusammen und stirbt: Küchenbrand

Der tödliche Zusammenbruch eines 29-Jährigen hat in einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg einen Küchenbrand ausgelöst. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann den Herd eingeschaltet hatte, aufgrund gesundheitlicher Probleme zusammenbrach und unabhängig vom Brand starb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.