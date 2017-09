28-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall nahe Wietzendorf

Unfälle

Bei einem Überholmanöver ist ein 28 Jahre alter Autofahrer nahe Wietzendorf im Heidekreis tödlich verunglückt. Ein weiterer Autofahrer im Alter von 66 Jahren erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Wietzendorf. Demnach fuhr der Mann am Vortag mit hoher Geschwindigkeit an zwei Fahrzeugen vorbei. In einer Kurve verlor er die Kontrolle und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Sein Fahrzeug schleuderte gegen einen Baum, der 28-Jährige starb noch am Unfallort. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde eingeklemmt, konnte aber von Feuerwehrleuten schwer verletzt befreit werden. Beide Autos erlitten einen Totalschaden, zwei weitere Autos wurden durch umherfliegende Trümmer beschädigt. Während der Bergungsarbeiten wurde die Straße vorübergehend gesperrt.

dpa