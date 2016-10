Brände

Nachdem ein 27-Jähriger drei Mal im Keller eines Mehrfamilienhauses gezündelt haben soll, ist er von der Polizei wegen psychischer Erkrankungen in eine Klinik gebracht worden.

Meppen. Der Mann hat nach Angaben der Polizei am Samstag in seiner Kellerwohnung in Meppen im Landkreis Emsland selbst das Feuer verursacht. Bereits im August hatte es dort zwei Mal gebrannt. Bewohner seien nicht verletzt worden. Sie hätten sich rechtzeitig ins Freie retten können, teilte die Polizei mit. Am Haus entstand schätzungweise ein Schaden von etwa 100 000 Euro. Es ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

dpa