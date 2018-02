Fahnen der SPD. © Patrick Seeger/dpa

Parteien

264 neue SPD-Mitglieder in Bremen

Vor der geplanten Abstimmung der Parteibasis über einen Koalitionsvertrag mit der Union hat die SPD in Bremen seit Jahresbeginn 264 Neumitglieder gewonnen. Das teilte der SPD-Parteivorstand am Dienstagabend in Berlin mit.