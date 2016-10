Kriminalität

26-jähriger Familienvater tötet seine Ehefrau

Ein 26-jähriger Familienvater hat in Bremerhaven seine vier Jahre jüngere Frau erstochen. Die beiden seien am Donnerstagabend in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Lehe in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.