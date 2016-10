Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt durch eine Straße. © Lukas Schulze/Archiv

Kriminalität

26-Jähriger vor Wolfsburger Disco schwer verletzt

Ein 35 Jahre alter Mann hat vor einer Diskothek in Wolfsburg einen 26-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Die beiden Männer waren in der Nacht zu Sonntag in Streit geraten.