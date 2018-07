Eine 26 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Samstag bei einem Überholmanöver ums Leben gekommen. Die 26-jährige Frau aus Hattorf am Harz sei auf der Bundesstraße 3 in Richtung Nörten-Hardenberg (Kreis Northeim) unterwegs gewesen, als ein Kleinwagen vor ihr stark bremsen musste.