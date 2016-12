Unfälle

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist am Dienstagmorgen eine 26 Jahre alte Autofahrerin lebensbedrohlich verletzt worden.

Coppenbrügge. Die Frau sei in Richtung Hohnsen unterwegs gewesen und in einer Kurve plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten, sagte ein Polizeisprecher. Die Straße sei an dieser Stelle vermutlich glatt gewesen. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Laster zusammen. Die Frau wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Der LKW-Fahrer erlitt einen schweren Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Straße musste wegen des Unfall vollgesperrt werden.

dpa