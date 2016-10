Feuerwehr. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

250 Strohballen brennen in der Region Hannover

Rund 250 Strohballen sind in der Nacht zum Dienstag in Immensen in der Region Hannover in Flammen aufgegangen. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurde der Brand gegen Mitternacht gelegt.