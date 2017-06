Unfälle

25-jähriger Mann stirbt nach Badeunfall in Braunschweig

Nach einem Badeunfall in einem Braunschweiger Schwimmbad ist ein 25-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckte der Schwimmmeister den leblosen Körper am Donnerstagnachmittag in Freibecken des Bades.