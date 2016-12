Unfälle

Bei einem Unfall auf der Autobahn 395 ist am frühen Montagmorgen ein 25 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Wagen mit insgesamt vier Insassen kam bei der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte.

Wolfenbüttel. Der 25-Jährige starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Der Fahrer und zwei weitere Männer wurden leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war und es deshalb zu dem Unfall kam. Die Autobahn wurde in Richtung Braunschweig für etwa zwei Stunden gesperrt.

dpa