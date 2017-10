25-Jähriger soll im Wahn zwei Menschen erstochen haben

Prozesse

Ein 25-Jähriger, der im April zwei Menschen ermordet haben soll, muss sich von heute an vor dem Landgericht Hannover verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der aus Syrien stammende Student im Wahn gehandelt hat und damit schuldunfähig ist. Ein Gutachter bescheinigte ihm eine psychische Krankheit.

Hannover. Der Mann soll am 15. April in Hannover spätabends auf dem Bürgersteig von hinten auf eine Frau eingestochen haben, die gerade auf dem Weg nach Hause war. Die 27-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und starb wenig später im Krankenhaus. Am nächsten Tag soll er einen 23 Jahre alten Bekannten bei einer Verabredung auf einer Parkbank erstochen haben.

Der Mann ist wegen heimtückischen Mordes in zwei Fällen angeklagt. Sollte sich bestätigen, dass er im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat, wird er in einer Psychiatrie untergebracht, statt eine lebenslange Haftstrafe abzusitzen.

