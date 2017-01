Kriminalität

25-Jähriger nach Überfall auf Juweliergeschäft festgenommen

Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Region Hannover hat die Polizei einen 25- Jährigen festgenommen. Er soll zusammen mit zwei anderen Männern für den Raub am Montagvormittag in Neustadt am Rübenberge verantwortlich sein, berichtete die Polizei.